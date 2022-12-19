Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Yunan pivot Kostas Antetokounmpo'yu kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Antetokounmpo ile bu sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kostas Antetokounmpo'ya hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ciro İmmobile'den Galatasaray açıklaması! Basketbola Yunanistan'da Filathlitikos'ta başlayan Antetokounmpo, 2017-2018 sezonunda Dayton Üniversitesi'nde oynadı. 2018 NBA Draft'ında 2. tur 60. sıradantarafından seçilen Yunan basketbolcu, ardından'e takaslandı. 2018-2019 sezonunu Dallas Mavericks ile G-League ekiplerinden'da geçiren Antetokounmpo, Dallas Mavericks ile 2 NBA maçında forma giydi.

Antetokounmpo, 2019-2020'de Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalarken, ilk sezonunda 4 NBA maçında forma giydi. Bir sonraki sezon 15 NBA maçında oynayan Yunan basketbolcu, Los Angeles Lakers formasıyla 2020'de NBA şampiyonluğu yaşadı.