Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekibi Burnley'den bedelsiz olarak kiraladığı Hollandalı golcü Wout Weghorst'un bonservisini almak için kolları sıvadı.

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BEŞİKTAŞ 5-6 MİLYON AVROYA WEGHORST'U BİTİRMEK İSTİYOR

Yapılan anlaşmaya göre 4 taksitte 10 milyon avro ödemesi gereken siyah-beyazlılar, bu rakamı çok buluyor ve 5-6 milyon avro civarına çekmeyi planlıyor. Ancak burada Hollandalı golcünün tercihi de belirleyici olacak.

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TARAFTAR KOZU

Sabah'ın haberine göre; Burnley'in Premier Lig'e dönmesi halinde 30 yaşındaki futbolcuyu geri çağırması da söz konusu ancak Beşiktaş'ta gördüğü ilgi ve taraftar sevgisi paraya ihtiyacı olmayan Weghorst için daha öncelikli konular olarak gösteriliyor. Beşiktaş da Burnley ile pazarlıklarda bu durumu koz olarak kullanıp, Weghorst'un bonservis bedelini olabildiğince indirmeye ve yıldız oyuncunun tapusunu almaya çalışacak.

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14 MAÇTA 6 GOL, 4 ASİST

Wout Weghorst, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 6 gol 4 asistlik katkı sağladı.