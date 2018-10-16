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Kötü karakterli milyoner

ARDA Turan’ın şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmasının ardından son olarak hazırlanan iddianamede hakkında 12.5 yıl istemiyle dava açılması Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

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ARDA Turan’ın şarkıcı Berkay’a saldırıp burnunu kırmasının ardından son olarak hazırlanan iddianamede hakkında 12.5 yıl istemiyle dava açılması Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. Barcelona’ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi yazarı Toni Frieros, Başakşehirli oyuncu için çok sert bir yazı kaleme aldı. Arda Turan’ın Barcelona’dan 1 euro bile para almaması ve Başakşehir’den de hemen kovulması gerektiğine vurgu yapan Frieros, “Arda, Türkiye kariyerini toprağa gömdü. Kötü karakterli milyoner Arda, yeteneklerini kendi elleriyle kanalizasyona attı. Barcelona’yı tüm dünyayı alt edebileceği bir yer değil; zengin bir İstanbul mahallesi olarak gördü” ifadelerine yer verdi. İtalyan La Gazetta dello Sport’un yanı sıra İngiliz, İspanyol ve Fransız gazetelerinde de 12.5 yıl hapis istenen Arda Turan’ın zor durumda olduğu yolunda haberlere yer verildi.

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