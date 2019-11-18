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Kovacevic mercek altında

FENERBAHÇE ara transfer döneminde stoper alternatiflerini artırmak için girişimlerde bulunurken, Polonya ekibi Korona Kielce’de forma giyen Adnan Kovacevic ile ilgili bilgi toplanmaya başladı.

  • Star Spor
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Sportif Direktör Comolli, bir süredir scoutlara izlettiği Bosnalı 26 yaşındaki oyuncu ile ilgili bilgileri önümüzdeki günlerde Teknik Direktör Ersun Yanal ile paylaşacak. Bu sezon 15 lig maçının tamamında forma giyen Kovaevic için Yanal da olumlu görüş bildirirse, transfer çalışmaları başlayacak.

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