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Spor

Kritik viraj öncesi İsmail Kartal uyardı! ''Hepiniz hazır olun''

Önümüzdeki 20 gün içinde 6 kritik maça çıkacak olan Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü İsmail Kartal bu süreci kayıpsız atlatmak için öğrencilerine uyarılarda bulundu. Pazar günü öğrencilerine konuşan Kartal, 'Bu kritik virajda kayıp yaşamamalıyız. Hepiniz hazır olmalısınız' dedi. İşte detaylar...

Sabah26 Şubat 2024 Pazartesi 10:44 - Güncelleme:
Kritik viraj öncesi İsmail Kartal uyardı! ''Hepiniz hazır olun''
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Kasımpaşa'yı 90+6'da bulduğu golle yenerek maç fazlasıyla liderliği eline geçiren Fenerbahçe, Salı gününden itibaren kritik bir viraja giriyor.

Ligde, kupada ve Avrupa'da üst üste maçlar oynayacak olan sarı-kanarya, 20 günlük periyotta tam 6 karşılaşmaya çıkacak. Yaklaşık olarak 3 günde bir sahaya çıkacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu süreci kayıpsız atlatmak için planlarını yapmaya başladı.

'HEPİNİZ HAZIR OLUN'

Oyuncularıyla Pazar günü konuşan tecrübeli teknik adam, "Kasımpaşa karşısında kazandık ama şimdi zorlu bir periyoda giriyoruz. 3 günde bir maça çıkacağız ve bu kritik virajda kayıp yaşamamalıyız. Hepiniz hazır olmalısınız" dedi.

Fenerbahçe, bu periyotta ligde; Hataysspor, Pendikspor, Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda; Ankaragücü, Konferans Ligi'nde ise Union Saint-Gillioise'le hem içerde hem dışarda karşılaşacak.

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