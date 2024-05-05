İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2024 Pazar / 27 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,34
  • EURO
    34,879
  • ALTIN
    2393.53
  • BIST100
    10276.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kritik viraja Hakim Ziyech damgası!

Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Hakim Ziyech, Sivasspor maçında attığı iki golle Süper Lig'deki gol sayısını 6'ya çıkardı.

IHA5 Mayıs 2024 Pazar 22:10 - Güncelleme:
Kritik viraja Hakim Ziyech damgası!
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Faslı futbolcu Hakim Ziyech maçta 2 gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 11. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında Ziyech penaltı noktası yakında yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. 60. dakikada tekrar sahneye çıkan Faslı futbolcu ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top ağlara gitti ve skor 4-1 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de iç sahada ilk gollerini atarken, gol sayısını da 6'ya çıkardı. Faslı futbolcunun bu sezon ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 golü bulunuyor.

Müsabakaya 11'de başlayan Hakim Ziyech, 84. dakikada yerini Tete'ye bıraktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.