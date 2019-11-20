Kruse ve Muriç yok, Zanka döndü
Fenerbahçe, Pazar günüdeplasmanda Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
STAR
Fenerbahçe, Pazar günüdeplasmanda Yeni Malatyaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Kruse ve Vedat Muric, özel program dahilinde çalışırken, milli takımlardan dönen Rodrigues ve Zanka yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın oyuncuları sık sık uyarılarda bulunması dikkat çekti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.