Kruse'den Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde yaralanma tespit edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün takımla antrenmanlara başlayan tecrübeli oyuncunun, kasığındaki ağrıları sebebiyle bugünkü idmanı yarıda bıraktığı belirtildi.
Kruse'nin yapılan kontrollerinde kasık bölgesinde 2. derece yaralanma olduğu tespit edildiği aktarıldı.
Oyunucunun tedavisine başlandığı öğrenildi.
Max Kruse, yarın oynanacak İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Alman yıldızın yaklaşık 3-4 hafta daha takımını yalnız bırakması bekleniyor.
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