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Kucka, Trabzonspor'dan ayrıldı!

Trabzonspor'un Slovakyalı yıldızı Kucka, takımıyla vedalaştı.

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Trabzonspor'un Slovakyalı orta saha oyuncusu Juraj Kucka, bordo-mavili ekipten ayrılıyor.
 
A Spor'un haberine göre, Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde Kucka'nın takımın arkadaşları ile görüştüğü ve vedalaştığı aktarıldı.
 
31 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusu 2017-18 transfer sezonunda Serie A devi Milan'dan 5 milyon euro bedelle transfer edilmişti.
 
Juraj Kucka, bu sezon Trabzonspor forması ile çıktığı 8 karşılaşmada 1 asist yapma başarısı göstermişti.

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