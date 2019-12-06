Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile sponsorluk anlaşması yapılmadığını açıkladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid'e sponsor olunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid'e sponsor olunduğu yönündeki iddiaları yalanladı.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi;
"Bakanlığımızın İspanyol futbol kulübü Real Madrid’e sponsor olduğu yönünde bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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