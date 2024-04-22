Kulüp başkanı açıkladı! Hakim Ziyech transferini resmen duyurdular

Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Hakim Ziyech için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Ara transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab'ın Ziyech'i kadrosuna katmak istediği aktarılmıştı. Suudi ekibinin başkanı, bu ilgiyi doğruladı. Başkan, Faslı yıldızı transfer etmek istediklerini fakat bütçe konusunda anlaşmadıklarını dile getirdi.

HAKIM ZIYECH İÇİN TEKRAR DEVREDE!

Suudi basınında çıkan haberlere göre; Al-Shabab, yaz transfer döneminde Hakim Ziyech için tekrar devreye girecek. Arap yarımadasında oldukça sevilen ve popüler olan Ziyech için tüm şartlar zorlanacak. Öte yandan; Galatasaray'ın da yıldız oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı belirtildi.

TEKNİK DİREKTÖRLERİ ÇOK TANIDIK

Kadrosunda Ivan Rakitic, Yannick Carrasco gibi isimler bulunduran Suudi ekibinin teknik direktörlük görevini Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira yürütüyor.

GALATASARAY RAKAMLARI

Bu sezon sarı kırmızlı formaya 19 maçta süre alan deneyimli oyuncu, 5 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi