Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor. 1983-1993 yılları arasında tam 10 sene boyunca Sarı lacivertli formayı giyen, futbolculuk kariyeri sonrasında ise teknik direktörlüğe başlayan tecrübeli futbol adamı sezon başında 3. kez Kanarya'nın başına getirildi. Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı...

4 YILDIR YARDIMCI ANTRENÖRDÜ

Sarı lacivertlilerin 2013-2014 sezonunda kazandığı şampiyonluk sonrasında Ersun Yanal'ın görevine son verilmişti. Bir sonraki sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'nin başına 4 yıldır takımda yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal getirilmişti.

3 PUANLA ŞAMPİYONLUĞU KAÇIRDI

O sezon başarılı bir oyun ortaya koyan Kanarya ligde 34 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak sezonu 74 puanla, şampiyon Galatasaray'ın (77) 3 puan arkasında ikinci tamamlamıştı. Ezeli rakibe kaptırılan şampiyonluk sonrasında bir sonraki sezon takım Vitor Pereira'ya emanet edilmişti. Kartal her ne kadar ilk yılında şampiyonluk yaşayamasa da 2.18 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamış ve sadece 3 puanla zaferi kaçırmıştı.

KADERİN CİLVESİ...

İsmail Kartal o maceranın orada bitmediğini ve şansın bir kez daha kendisine geleceğini biliyordu... O şans da 2021-22 sezonunda geldi. Kaderin ilginç bir tesadüfüdür ki bu kez o Vitor Pereira'nın yerine gelmişti. Ligin ikinci yarısında takımı devralan İsmail hoca bu kez de 18 maça çıkmış ve 2.28 gibi yine çok yüksek bir ortalama yakalamış ve takımı iyi bir yola sokmuş, bu kez de şampiyon Trabzonspor'un ardından ligi ikinci bitirmişti. Ancak camiada, 'İsmail Kartal daha önce gelse şampiyon olur muyduk?' sorusunu sordurtmuştu.

'KURTARICI' OLDU AMA...

Ancak İsmail hoca adeta 'kurtarıcı' olarak çağrıldığı Fenerbahçe'yi yine iyi bir yola soksa da bir sonraki sezon kendisiyle yola devam edilmedi ve Başkan Ali Koç, camianın tartışmayacağı Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Portekizli futbol adamı da geçen sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci tamamladı ve sözleşmesi sona erince takımla yollarını ayırdı.

2.65 PUAN ORTALAMASI

Sarı- lacivertliler kısa bir süre teknik adam arayışına girse de bu kez macera aramadı ve yine İsmail Kartal'ın kapısını çaldı. Deneyimli çalıştırıcı da bu güveni boşa çıkarmadı ve bu sezon Süper Lig'de 20 maça çıktı, tam 2.65'lik inanılmaz bir puan ortalaması yakaladı. Bugün Gaziantep FK karşısında alınan galibiyetle ezeli rakibi Galatasaray'ın maç fazlasıyla 5 puan önüne yerleşen Kartal ve öğrencileri gümbür gümbür şampiyonluk yarışına devam ediyor.

TARİHE DE GEÇTİ

Öte yandan Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi (%71) ve puan ortalaması (2.33) yakalayan Türk teknik direktör de İsmail Kartal oldu. Böylece tecrübeli hoca tarihe geçti.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN FENERBAHÇE KARNESİ

Sezon Maç Puan Ortalaması

2014-15 34 2.18

2021-22 18 2.28

2023-24 20 2.65