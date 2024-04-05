Zirve yürüyüşünü sürdüren ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde olan Galatasaray, bu sezon istatistiklerde fark yaratıyor.

BU ORTALAMAYA YAKLAŞAN YOK

Süper Lig'de 31 haftada 84 puan toplayan Galatasaray'ın puan ortalaması 2.70. Şampiyon takımlardan henüz bu ortalamaya yaklaşan olmadı.

TÜM MAÇLARI KAZANDI

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı 16 lig maçını da kazandı.

OKAN BURUK REKOR KIRDI

Okan Buruk, iç sahadaki 19 maçlık seriyle eski hocası Mircea Lucescu'ya ait 18 maçlık rekoru kırdı.

12 MAÇLIK SERİ

Geçen sezon sezon 14 haftalık 3 puan serisi yakalayan Galatasaray, bu yıl da 12 maç üst üste galip geldi.

ICARDI'NİN PERFORMANSI

Icardi, Süper Lig'de 2 sezonda sahaya çıktığı 51. maçında 40. kez ağları havalandırdı ve bu maçlarda 15 asist yaparak toplamda 55 gole etki etti.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Fernando Muslera, Hatayspor karşısında Galatasaray kariyerindeki 500. maçına çıkarak kulüp tarihine geçti.

SACHA BOEY REKOR KIRDI

Sacha Boey, ara transferde 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e gitti ve Türk futbol tarihinin en yüksek oyuncu satışı gerçekleşmiş oldu.