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Spor

Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi! Alexander Djiku'yu resmen duyurdular

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoper Alexander Djiku, performansıyla büyük beğeni topladı. Avrupa devleri, Alexander Djiku için harekete geçti.

19 Nisan 2024 Cuma 22:07 - Güncelleme:
Kulüp yetkilileri İstanbul'a geldi! Alexander Djiku'yu resmen duyurdular
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan ekiplerinden Olympiakos'a penaltılarda elendi. Birçok Avrupa kulübü, bu maç için gözlemcilerini görevlendirdi. Sarı lacivertlilerden, Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek'i izleyen gözlemciler, sürpriz bir ismi daha beğendi.

ALEXANDER DJIKU RADARA GİRDİ

Avrupa ekiplerinin gözlemcileri, Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve İsmail Yüksek için olumlu rapor verdi. Fakat sürpriz bir isim de listeye yazıldı. Fenerbahçe'nin stoperi Alexander Djiku, maç içinde gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Avrupa kulüplerinin, yaz transfer döneminde sarı lacivertlilerin kapısını Djiku için de çalması bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Fenerbahçe kadrosuna katılan Ganalı stoper bu sezon, 31 maçta 2.460 dakika süre aldı. 29 yaşındaki savunmacının piyasa değeri ise 9 milyon euro olarak biliniyor.

Star Gazetesi

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