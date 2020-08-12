12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:54 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 17:54

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sona erdi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sepil'in açıklamaları şöyle:

BAŞKANLIK SEÇİMİ

"Toplantının ilk gündem maddesi başkanlık seçimiydi. Toplantıda alınan karar gereği başkanlığa 2020-2021 sezonunda da devam edeceğim. Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu'yla birlikte yürüteceğiz bu görevi."

GELİR KAYBI

"Süper Lig'in 21 takımlı olması nedeniyle kulüplerin gelir kaybı yaşayacağı ortada. Bu konuda sayın Spor Bakanımızdan bu konuda yardım bekliyoruz."

HARCAMA LİMİTLERİ

"Harcama limitleriyle ilgili birçok kulübün değişik talepleri var. Bu talepleri ayrı ayrı tüm kulüplere gönderip imzaya açacağız. TFF Başkanı bu konuda talepler varsa kulüpler tarafından imzalanıp Federasyon'a göndermemizi istemişti. Bu imzaları toplayıp TFF'ye göndereceğiz. Nihai karar TFF'nindir."

REZERV LİG TALEBİ

"Rezerv Lig konusunun 21 kulübün ortak kararıyla çok hızlı olarak hayata geçirilmesini TFF'den bir daha talep edeceğiz. Bunun 3 hafta içinde hayata geçirilmesini istiyoruz."

YABANCI KURALI İÇİN ÇALIŞMA GRUBU

"Yabancı kuralıyla ilgili alınan kararı TFF 1 yıl ertelemişti. Bu konu çok daha iyi irdelenip çalışma şimdiden başlamalıdır, son dakikaya bırakılmamalıdır. Bu konuyla ilgili bir çalışma grubunun çok acil tahsis edilmesini talep edeceğiz."

YAYINCI KURULUŞLA TOPLANTI

"Yayıncı kuruluşla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sabah da Federasyon'da bir toplantıya katıldık bu konuyla ilgili. TFF'den rica ettik çünkü bu görüşmelerin artık hızlı bir şekilde bitmesi bizim için çok önemli."