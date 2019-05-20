Kulüpler Birliği, şampiyon Galatasaray'ı kutladı
Kulüpler Birliği, sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Kulüpler Birliği'nin paylaşımı şu şekilde:
Kulüpler Birliği Vakfı olarak @GalatasaraySK'ın Süper Lig şampiyonluğunu tebrik eder, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz. pic.twitter.com/UhiSrAvQQ7— Kulüpler Birliği (@kulupler) 20 Mayıs 2019
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