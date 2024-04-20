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Spor

Kulüpler Birliği, TFF ile masaya oturuyor!

Kulüpler Birliği Vakfı'nın oluşturduğu ve Dursun Özbek'in başkanlık yapacağı heyet, TFF ile tek gündemi seçim olan toplantı yapacak.

20 Nisan 2024 Cumartesi 11:38 - Güncelleme:
Kulüpler Birliği, TFF ile masaya oturuyor!
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Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki seçim çekişmesi son hızıyla devam ediyor.

Kulüpler Birliği, TFF ile görüşmek üzere bir diyalog heyeti kurdu. Heyetin başkanlığını ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbek oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan kimsenin bulunmadığı heyette, Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile birlikte Kasımpaşa'dan Fatih Saraç yer aldı.

Heyete seçilen Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise Fenerbahçe ile pazartesi günü oynanacak maç nedeniyle affını istedi.

PAZARTESİ 16.00'DA BÜYÜK ZİRVE

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Kulüpler Birliği'nin TFF ile görüşmek üzere kurduğu diyalog heyeti, 22 Nisan Pazartesi günü saat 16.00'da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelecek ve istifasını isteyecek.

"YA HAZİRAN YA İMZA"

Birlik heyeti, seçim tarihinin 18 Temmuz'dan haziran başına çekilmesini bir kez daha talep edecek. Aksi halde imzalar yürürlüğe konulacak.

  • kulüpler birliği
  • görüşme

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