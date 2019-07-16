26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7101
  • 6,4009
  • 258.588
  • 98028.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kulüpler Birliği toplantısı sonrası yayıncı kuruluş açıklaması

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş beIN SPORTS hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yayıncı kuruluşun ödeme yükümlülüklerini ödemesi gerektiğini belirten Orman, TFF'ye de mesaj verdi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde;

beIN SPORTS, TFF'den bir takım finansal taleplerde bulunmaktadır. 18 kulüp olarak beIN SPORTS'un hiçbir gerekçesi olmadan geciktirdiği sözleşmedeki ödeme yükümlülüklerini bir an önce yerine getirmesi talebini, TFF aracılığıyla kendilerine iletmesine karar verdik.

''YASAL OLARAK TFF İLE GÖRÜŞÜRLER''

Bugüne kadar zaten yetkilileri ile bazı görüşmeler yapmıştık. Bu dakikadan sonra yasal olarak onların görüşeceği kişiler TFF olacaktır. Biz kendi duruşumuzu onlara ilettik. Bundan sonrası TFF ve yönetim kurulunun işi.

''LİGLER BAŞLIYOR, TAKIMLAR KURULUYOR''

Gitmemesi arzusundayız. Ligler başlıyor, takımlar kuruluyor. Bu yayın geliri, takımlarımızın en önemli gelir kalemi. Bizim oyuncularla sözleşmelerimiz var. Bu sözleşmelerin çoğu Euro üzerinden. Kulüplerin içinde olmuş olduğu durum belli.

''ÖDEME YAPILMASI LAZIMDI, ÖDENMEDİ''

Sezon başında bir avans ödemesi yapılıyor, sözleşmeye göre yapılması lazımdı, yapılmadı. 15 günlük bir süreç vardı, ödenmedi. Ardından bir 10 gün daha ödenmedi.

Türkiye´den AB´nin yaptırım tehdidine yanıt: 4. gemiyi de göndereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Oktay duyurdu: 6 ay erken tamamlandı

Oktay duyurdu: 6 ay erken tamamlandı

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Trump'ın 'Evanjelik' alışkanlığı

Trump'ın 'Evanjelik' alışkanlığı

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bozkurt'tan çarpıcı 15 Temmuz yazısı

Bozkurt'tan çarpıcı 15 Temmuz yazısı

Esper'den Türkiye yorumu

Esper'den Türkiye yorumu

Yazar Alev Alatlı kaleme aldı: Ey Oğul!

Yazar Alev Alatlı kaleme aldı: Ey Oğul!

Kurduğu partiden kovulan Le Pen: Fransa bağımsızlığını yitirmiştir

Kurduğu partiden kovulan Le Pen: Fransa bağımsızlığını yitirmiştir
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne Pençe! Komandolar böyle imha etti

Terör örgütüne Pençe! Komandolar böyle imha etti

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?

Dünyanın en hızlı hayvanları hangileri?

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Nefes aldıran kredi girişimciye açılıyor

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

Önce öldürdüler! Sonra hatıra sakladılar...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA