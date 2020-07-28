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Spor

Kulüpler Birliği toplantısında kriz! Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti

Kulüpler Birliği Vakfı'nın aylık olağan toplantısı başladı. Toplantı devam ederken Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı toplantıyı terk etti ancak araya giren Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Gözbaşı'yı ikna etti ve ikili beraber içeri girdiler.

DHA28 Temmuz 2020 Salı 15:04 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 15:04
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Kulüpler Birliği Vakfı aylık olağan toplantısını İstanbul'da gerçekleştiriyor.

Sosyal mesafe kurallarının sağlıklı şekilde uygulanabilmesi açısından Conrad İstanbul Bosphorus Hotel'de yapılacağı duyurulan ve saat 14.00'te başlayan toplantıda önemli konular masaya yatırılacak. Yoğun bir gündem maddesi ile toplanan kulüp temsilcileri özellikle yabancı kuralı, yayıncı kuruluşun ödemesi, küme düşme konusu, yeni sezonda lig ve kupa planlaması ile harcama limitleri detaylarını da masaya yatıracak.

TOPLANTIYA SÜPER LİG'İN YENİ EKİPLERİNİN BAŞKANLARI DA KATILDI

Toplantıda Süper Lig'deki yeni yabancı oyuncu kuralı ve yayıncı kuruluşla ilgili konuların görüşülmesinin ardından yeni sezonda lig ve kupa planlaması için fikir alış-verişi yapılacak. Süper Lig'e çıkan Erzurumspor'un başkanı Hüseyin Üneş de toplantıya dahil oldu. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu katılmayarak temsilci yolladı. Kayserispor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor ve Konyaspor'un ise toplantıya fiili olarak dahil olmayıp, video konferans sistemi ile katılacakları belirtildi.

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Öte yandan TFF 1. Lig'e düşen Kayserispor, Ankaragücü ve Malatyaspor başkanlarının talebi ile küme düşmenin bu sezon iptal edilmesi de toplantıda tekrar gündeme gelecek. Bu konuda beklentisi olan kulüpler diğer kulüp başkanlarının desteğini isteyecek. Futbol Federasyonu'nun 3 Ağustos'ta açıklaması beklenen harcama limitleri ve aşım oranının da kulüpler tarafından detaylandırılacağı öğrenildi.

BERNA GÖZBAŞI TOPLANTIYI TERK ETTİ!

Bu arada Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç, Berna Gözbaşı ile konuştuktan sonra ikna etti ve beraber içeri girdiler.

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