Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil: Asıl hedef seyircili başlamak

13 Ekim 2020 Salı 00:48 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 00:48

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), locaların yüzde 50'sinin seyircili olabileceği yönündeki kararını A Spor'da katıldığı yayında değerlendiren Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, "Bu salgın olayı başladığından beri, ligin son 8 maçını ve bu seneki maçlar olmak üzere uzun zamandır seyircisiz oynuyoruz.

Avrupa'da da dünyanın diğer ülkelerinde de durum bu. Sağlık çok önemli. Burada biz Kulüpler Birliği olarak veya TFF olarak bir yerde Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dinlemek zorundayız. Bilgilerin tamamı onlarda. Bu önemli bir başlangıç. Bir söz vardır 'Küçük adım arkasında daha büyük adımları getirir.' Localara yüzde 50 seyirci almak sitemi test etmek demek. Asıl hedef seyircili başlamak." dedi.

UEFA'nın maçlarda yüzde 30'a kadar seyirciye izin verdiğini kaydeden Mehmet Sepil, "Rusya-Türkiye maçında yüzde 30 izin vardı. Bizim beklentimiz zaman içinde seyircinin de devreye girmesi. Sadece localar değil. Locası olmayan kulüplere ve alt lig kulüplerine oldukça zor olur. Onların statları bu duruma uygun değil. Uzun zamandır onlar seyirciden yoksun kalırlar" ifadelerini kullandı.





