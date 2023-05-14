Küme düşen Elche, Atletico Madrid'e çelme taktı

İspanya La Liga'nın 34. haftasında Sebastian Beccacece'nin ekibi Elche ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Manuel Martinez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Elche 1-0 kazanırken galibiyet golü 41. dakikada Fidel'den geldi.

Bu sonuçla birlikte daha önceden küme düşmesi kesinleşen Elche puanını 19'a yükseltirken, Atletico Madrid 69 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Elche deplasmanda Getafe'ye konuk olurken, Atletico Madrid evinde Osasuna'yı ağırlayacak.