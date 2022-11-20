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Spor

Kupa Voley çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi yarın yapılacak.

AA20 Kasım 2022 Pazar 14:51 - Güncelleme:
Kupa Voley çeyrek final kura çekimi yarın yapılacak
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Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Ankara Volley Hotel'de gerçekleştirilecek kura çekimi saat 14.00'te başlayacak.

Erkeklerde grup maçları sonunda çeyrek finale yükselen Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor, TÜRŞAD, Arkas Spor, Galatasaray HDI Sigorta, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ ile çeyrek finale seribaşı olarak doğrudan katılan Ziraat Bankkart ve Halkbank takımları kura çekiminde yer alacak.

Kura çekimine kadınlarda ise grup maçları sonunda çeyrek finale çıkan Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta, Sarıyer Belediyespor ile seribaşı olarak doğrudan son sekize kalan VakıfBank ve Fenerbahçe Opet takımları katılacak.

Çeyrek final eşleşmelerinin kura çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonunun resmi YouTube kanalından canlı yayımlanacak.

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