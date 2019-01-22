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Kupada ilk çeyrek finalist Akhisarspor oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisaspor, evinde konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile golsüz berabere kaldı. İlk maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup eden Akhisarspor, bu skorla kupanın ilk çeyrek final biletini alan takım oldu.

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Ziraat Türkiye Kupasının son şampiyonu Akhisarspor, bu yıl da kupada çeyrek finale yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Akhisarspor, 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile golsüz berabere kalarak, kupada son 8’e kalmaya hak kazandı.
 
Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanan maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın  toplantısında açıklamalarda bulundu. Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, “Geçen sene bir unvanımız vardı. Bu unvan bizi Avrupa’ya taşıdı. Akhisar tarihinde çok değerliydi. Ben bu Ziraat Türkiye Kupasını şundan dolayı önemsiyorum; Anadolumuzun her yerini kapsıyor. Amatörden buralara kadar geliyor. Çok sayıda fedakarlıklar var. Çok değerli bir kupa oynanıyor. Biz de buna değer katmak istiyoruz. İlk maçta bir avantaj elde etmiştik. O avantajla skoru koruyarak oyunu kurguladık. Lige devam ederken 6 tane sakat oyuncumuz var. Maçın başında Hikmet hocamın da elinde yetersizlikler vardı. Lopes’in babasının da rahatsızlığı oldu. O da olmayınca elimiz kolumuz bağlandı. Dar kadroyla oynamak zorunda kaldık. Maçtan beraberlikle ayrıldık ama sonuçta turu geçtiğimiz için mutluyuz. Bu saatten sonra yeni gelen oyuncularla beraber ligde devam edeceğiz. Kupada da rakibimizle eşleşip yolumuza devam etmek istiyoruz” diye konuştu.
 
Ligin de kupanın da kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Arslan, “Buradaki kupayı kazanırsanız, kaçıncı sırada olursanız olun Avrupa’ya gidiyorsunuz. Ona göre hem lige hem kupaya asılmamız lazım. İkinci yarısı çok zor geçecek bir lig oynanmaya başladı. Kupada da son 8’e geliyorsanız bu çok önemli bir başarıdır” ifadelerini kullandı.
 
Kayserispor cephesi
 
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, “İki takım açısından birinci planda lig geliyor ama kupada önemliydi. İlk 45 dakika karşılıklı kontrollü bir oyun oynandı. Zaman zaman da tansiyon yükseldi. Bu arada Cihat hocaya teşekkür ediyorum. Karşılıklı olarak tansiyonu düşürdük. İkinci yarı her iki takım adına da güzel bir oyun çıktı. Hasan’ı 90 dakika oynatarak, takım içerisinde rekabeti sağladık. Genç emre oyuna girdi.  Bilal ve Umut’u sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarmak zorunda kaldık. İkinci yarı birkaç tane pozisyonumuz var. Onlardan biri gol olsaydı maçın gidişatı değişebilirdi. Bu maçı geride bıraktık. Biz de artık hafta sonu oynanacak ligdeki maçımıza konsantre olacağız” dedi.

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