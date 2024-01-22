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Spor

Kupada kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekimin ardından 4 büyüklerin rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 14:17 - Güncelleme:
Kupada kuralar çekildi! İşte 4 büyüklerin rakipleri
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi. Bu turda Galatasaray evinde Bandırmaspor, Fenerbahçe de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise Antalyaspor'a konuk olacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Kura çekimine TFF yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı. Kupada bu turdaki müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre 6, 7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Kurada 5. eleme turunda rakiplerini eleyerek son 16 Turuna yükselen 13'ü Süper Lig, 2'si Trendyol 1. Lig ve 1'i de TFF 2. Lig ekibi olmak üzere toplam 16 takım yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor - Konyaspor

Başakşehir - Hatayspor

Gençlerbirliği - Trabzonspor

Antalyaspor - Beşiktaş

Fatih Karagümrük - Samsunspor

MKE Ankaragücü - 24 Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

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