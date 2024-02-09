İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6724
  • EURO
    33,1335
  • ALTIN
    2005.94
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kupada seri başı takımlar belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda tamamlanan son 16 müsabakalarının ardından seri başı takımlar belli oldu.

9 Şubat 2024 Cuma 00:41 - Güncelleme:
Kupada seri başı takımlar belli oldu
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşmalarının ardından çeyrek final kuraları öncesi seri başı takımlar belli oldu.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

Kupada çeyrek finale yükselen ekiplerden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir seri başı takımlar arasında yer aldı.

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

Rakiplerini eleyerek çeyrek finale kalan Konyaspor, Trabzonspor, Ankaragücü ve Fatih Karagümrük ise seri başı takımlar arasında yer almıyor.

KURA ÇEKİMİ 12 ŞUBAT'TA

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek ve Yarı Final Kura Çekimi 12 Şubat Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.