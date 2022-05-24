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Spor

Kurt Zouma suçunu kabul etti

Kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkan İngiltere Premier Lig ekibi West Ham Unitedlı futbolcu Kurt Zouma, suçunu kabul etti.

AA24 Mayıs 2022 Salı 20:07 - Güncelleme:
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İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, video görüntülerinde kedisine şiddet uyguladığını onayladı. Kardeşi Yoan ise videoyu çektiği ve sosyal medyada paylaştığı için hatalı olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, 1 Haziran'daki duruşmada sanıkların cezasını açıklayacak.

Şubat ayında videoların sosyal medyada yayılmasının ardından Essex polisi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zouma'ya, kulübü tarafından üst limitten 250 bin sterlin para cezası verilmişti. Olayın ardından Kurt Zouma hakkında suçlamalarda bulunan Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ise zarar gören kedileri Fransız futbolcunun elinden almış ve bakımlarını üstlenmişti.

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