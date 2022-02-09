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Spor

Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kediler elinden alındı

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği, Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.

AA9 Şubat 2022 Çarşamba 19:21 - Güncelleme: 9 Şubat 2022 Çarşamba 19:21
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İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.

Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.

Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti.

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