Kuveyt'te düzenlenen şampiyonanın final kutlaması iptal edildi!

Kuveyt'teki şampiyonanın final kutlaması iptal edildi Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre ise Emir Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, büyük yıkıma yol açan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye'yle dayanışma için ülkede kendisi adına düzenlenen şampiyonanın final kutlamalarını iptal etti. Kuveyt Uluslararası Hayır Kurumu Genel Müdürü Bedr es-Samid de Türkiye'nin güney kesimi ve Suriye'nin kuzeyindeki depremzedeler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Uluslararası Hayır Kurumu olarak depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren Türkiye'deki yetkililerle iletişime geçerek acil temel ihtiyaçlara yönelik bilgi almaya çalıştıklarını aktaran Samid, depremin vurduğu bölgelerde ağır kış koşulları sebebiyle insani durumun aciliyetine dikkati çekti.