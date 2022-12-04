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Spor

Kylian Mbappe: Dünya Kupası benim için saplantı!

2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen Fransa'da yıldız oyuncu Kylian Mbappe, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2022 Pazar 23:22 - Güncelleme:
Kylian Mbappe: Dünya Kupası benim için saplantı!
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Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası sırasındaki ilk röportajını verdi.

Mbappe, "Neden konuşmadığımla ilgili bir sürü soru olduğunu biliyorum. Bugün kendimi anlatmak istedim. Gazetecilere, taraftarlara ya da insanlara karşı bir şey değildi bu. Sadece futboluma odaklanmak istedim. Bir şeye odaklanmak istediğimde bunu yüzde 100 yapmam ve başka hiçbir şeye enerji harcamamam gerekiyor. Bu yüzden hiç konuşmadım." dedi.

Mbappe, Dünya Kupası'nın kendisi için anlamından bahsederek "Benim için saplantı! Hayallerimin turnuvası. Geçen sezon bittiğinde kendimi bu turnuvaya göre ayarladım. Bu turnuvaya elimden geldiğince hazır olarak girmek istedim. Kendim için belirlediğim tek başarı, bu kupayı kazanmak. Kazanamazsak başarısız kabul ederim." ifadelerini kullandı.

KATAR'IN GOL KRALI

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylien Mbappe, Polonya karşısında 2 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Mbappe, Katar 2022'deki gol krallığı yarışında da ilk sırada yer aldı.

Rusya 2018'de de 4 gol atan Mbappe, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 9'a çıkardı.

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