Kylian Mbappe giderse PSG 200 milyon euro kâr edecek

Paris Saint-Germain'in gündeminde bir numara olarak Kylian Mbappe konusu yer alıyor.

The Times'ta yer alan habere göre, Fransız temsilcisi 25 yaşındaki futbolcunun olası ayrılığında 200 milyon euro'luk tasarruf sağlayacak.

CAMPOS'A GÖREV VERİLDİ

PSG'nin Mbappe'den sağlanacak tasarrufla Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek genç bir takım kurmak istediği öne sürüldü. Fransız temsilcisinde danışman olarak görev yapan Luis Campos'a bu doğrultuda görev verildiği kaydedildi.

TRANSFERDEKİ ADAYLAR

Paris Saint-Germain'in, Mbappe'nin ayrılması durumunda transferdeki ilk hedefinin bir forvet almak olduğu aktarıldı. Kulübün transfer listesinde Manchester United'dan Marcus Rashford ve Napoli'den Victor Osimhen gibi isimler olduğu öne sürüldü.

MBAPPE - REAL MADRID

Fransız basınında daha önce Kylian Mbappe için çıkan haberlerde, yıldız futbolcunun PSG'de kalmayacağını kulübe ilettiği öne sürülmüştü. Fransız yıldızın adı Real Madrid ile anılıyor.