İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2022 Pazartesi / 6 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kylian Mbappe: Henüz bir karar vermedim
Spor

Kylian Mbappe: Henüz bir karar vermedim

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe, geleceği ile ilgili öenmli açıklamalarda bulundu.

7 Şubat 2022 Pazartesi 19:28 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:28
ABONE OL

Paris Saint-Germain'de forma giyen Kylian Mbappe geleceğine dair kararını henüz vermediğini söyledi.

Fransız futbolcu, "Henüz bir karar vermedim. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e karşı oynayacağımız maçların birçok şeyi değiştirebileceğini düşünüyorum. Şu an her şeyi yapabilme hakkım olmasına rağmen rakiplerle ilgili konuşmayacağım ya da buna benzer bir şey yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

Real Madrid maçlarına odaklandığını vurgulayan yıldız isim, "Hala Real Madrid'i yenmek ve eşleşmenin kaderini belirlemek için kararlıyım. Ondan sonra durumun ne olduğunu göreceğiz." şeklinde konuştu.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek 23 yaşındaki futbolcunun, yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Real Madrid'e imza atacağı öne sürülüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.