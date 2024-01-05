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Spor

Kylian Mbappe için geri sayım!

PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, 14 Şubat ve 5 Mart'taki maçlar öncesinde geleceğiyle ilgili bir karar vermek istiyor.

5 Ocak 2024 Cuma 18:57 - Güncelleme:
Kylian Mbappe için geri sayım!
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Adı yaz transfer döneminden bu yana birçok takımla anılan Paris Saint-Germain'in 25 yaşındaki Fransız yıldızı Kylian Mbappe'nin gelecek adresi merak ediliyor.

L'Equipe'in haberine göre; Mbappe, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Sociedad ile oynayacakları 14 Şubat ve 5 Mart'taki maçlar öncesinde geleceğiyle ilgili bir karar vermek istiyor. Fransız yıldızın bir an önce karar verip yaz ayında düzenlenecek EURO 2024 ve Paris Olimpiyat Oyunları'na sakin bir ortamda hazırlanmak istediği belirtildi.

PSG SÖZLEŞME UZATMAYI UMUYOR

Haberde, PSG'nin Mbappe'nin sözleşmesini uzatma konusunda iyimser olduğu ve oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapmayı planladığı ifade edildi.

Ayrıca kulübün, Mbappe'nin isteklerinin takımda kalması yönünde belirleyici faktör olacağının farkında olunduğu belirtilirken, yıldız ismin ayrılması durumunda yedek bir plan geliştirdiği aktarıldı.

REAL MADRID SÜRE VERMİŞTİ

Adı uzun süredir Real Madrid ile anılan Mbappe için Real Madrid cephesinde de sıcak bir gelişme yaşanmıştı. İspanyol devi, Mbappe'ye karar vermesi için 15 Ocak'a kadar süre vermiş ve kendilerine verdiği kararı iletmesini bildirmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon PSG formasıyla 23 maça çıkan yıldız oyuncu, 22 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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