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Spor

Kylian Mbappe, Real Mdrid'den servet istedi

Yaz transfer döneminde Real Madrid'e transfer olmak isteyen Kylian Mbappe'nin İspanyol ekibinden istediği maaş ortaya çıktı.

25 Ocak 2024 Perşembe 15:31 - Güncelleme:
Kylian Mbappe, Real Mdrid'den servet istedi
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Paris-Saint Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceği hakkında çarpıcı bir karar aldı.

REAL MADRID'İ İSTİYOR

Alman basınından Bild'in haberine göre; Kylian Mbappe, sezon sonunda Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Mbappe'nin kararında kariyerine Şampiyonlar Ligi kupası ekleme isteğinin önemine değinildi.

İSTEDİĞİ MAAŞ BELLİ OLDU

Öte yandan haberde; Kylian Mbappe'nin Real Madrid'den yıllık 70 milyon euro maaş istediği belirtilirken, Real Madrid yönetiminin İspanya'daki mali denetimler sebebiyle Mbappe'ye 35 milyon euro maaş önerdiği yazıldı.

PSG 100 MİLYON EURO'YU KABUL ETTİ

Mbappe'yi kulüpte tutmak isteyen PSG'nin ise yıldız oyuncuya yıllık 100 milyon euro maaş vermeyi kabul ettiği öne sürüldü.

28 GOL ATTI

Bu sezon tüm kulvarlarda 26 maça çıkan Kylian Mbappe, 28 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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