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Spor

Kylian Mbappe transfer haberleri hakkında konuştu

Fransa'nın Almanya ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

23 Mart 2024 Cumartesi 09:37 - Güncelleme:
Kylian Mbappe transfer haberleri hakkında konuştu
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Avrupa'da liglere verilen milli takım arasında Fransa, Almanya ve Şili ile karşılaşacak.

Fransa'nın Almanya ile yarın oynayacağı karşılaşma öncesinde takımın yıldız ismi Kylian Mbappe, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Almanya maçı için düzenlenen basın toplantısında konuşan Mbappe, henüz hiçbir şeyin netleşmediğini ve Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan önce durumunun belli olacağını söyledi.

"AÇIKLAYABİLECEĞİM BİR ŞEY YOK"

Geleceğine ilişkin Mbappe, "Hiçbir şey açıklamadım çünkü açıklayabileceğim bir şey yok. Duyuracağım bir şey olduğunda her şeyi açıklayacağım. Bunu hiçbir zaman saklamadım. Sezonun son bölümündeyiz ve 3 kupayı kazanma ihtimalimiz var. Bu çok daha önemli ve şu anda buna odaklandık." dedi.

"YORUM YAPAMAM"

Fransa'nın ev sahipliğindeki Paris Olimpiyatları'nda yer alıp almayacağıyla ilgili soruya Mbappe, "Olimpiyat oyunlarında oynayıp oynayamayacağım kulübün vereceği bir karar. Yorum yapamam. Bu bana bağlı bir konu değil." yanıtını verdi.

"HER ŞEYİN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Mbappe ayrıca şunları söyledi, "Avrupa Futbol Şampiyonası dönemi geldiğinde milli takıma odaklanacağım. O güne kadar geleceğimle ilgili her şeyin çözüleceğini düşünüyorum."

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