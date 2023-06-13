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Spor

Kylian Mbappe'den ayrılık iddialarına cevap

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den ayrılmak istediği iddia edilen Kylian Mbappe'den açıklama geldi.

13 Haziran 2023 Salı 16:39 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den ayrılık iddialarına cevap
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Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe, Fransız devinden ayrılacağı iddiaları üzerine açıklama yaptı.

SÖZLEŞMEDE OPSİYONU KULLANMAYACAK

PSG'nin süper yıldızı, takımdan ayrılmak için sözleşme uzatma opsiyonunu kullanmayacağını kulübüne bildirdiği iddia edilmişti.

"ZATEN BİLİYORLARDI"

AFP'ye konuştuğu iddia edilen Mbappe'nin "PSG ile yeni sözleşme için herhangi bir görüşme yapmadım. Yönetim, 15 Temmuz 2022'den bu yana kararımın ne olduğunu biliyor. Gönderdiğim mektup, sadece daha önce söylediğimi doğrulamak amaçlıydı." ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü.

FRANSIZ OYUNCUDAN YALANLAMA!

Fransız oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve PSG'de mutlu olduğunu açıkladı.

"KESİNLİKLE YALAN"

Mbappe, "Hakkımda çıkan haberler kesinlikle yalan. PSG'de mutluyum ve gelecek sezon da kulüpte kalacağımı söylemiştim." ifadelerini kullandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Kylian Mbappe, bu sezon 43 maçta 41 gol ve 10 asistle takımının lig şampiyonluğuna katkı sağlamıştı.

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