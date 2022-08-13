Kylian Mbappe'den Ballon d'Or açıklaması

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or hakkındaki görüşlerini açıkladı.

FAVORİSİ BENZEMA



30 kişilik aday listesinde yer alan Fransız yıldız L'Equipe'e verdiği demeçlerinde, ödül için favorisinin Real Madrid'den Karim Benzema olduğunu belirterek "İlk 3'üm? Benzema, ben ve Mane. Benzema 34 yaşında, kariyerinin en iyi sezonunu yeni geçirdi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Eğer ödülü kazanamazsa Ballon d'Or'a sonsuza kadar inanmayı bırakacağım." ifadelerini kullandı.

PSG'DE BALLON D'OR KAZANABİLİRİM



Real Madrid'i "Ballon d'Or makinesi" olarak niteleyen Mbappe, PSG de bu ödülü kazanabileceğini dile getirerek şu sözleri sarf etti: "Real Madrid bir Ballon d'Or makinesi, bunu kabul etmeliyiz. Ancak Ballon d'Or'u alacak olan kulübünüz değil, sizsiniz. Önemli olan emin adımlarla ilerlemek. Bir gün bu ödülü kazanacağıma inanıyorum. PSG'de kazanabilirim."

BALLON D'OR HAYALİ



Ballon d'Or'u kazanma isteğinden de bahseden Mbappe, "Ballon d'Or'u erken yaşta kazanmak istiyorum. Bu ödülü kazanmak istiyorum ve bu düşüncemi dile getirmek beni rahatsız etmiyor. İlk defa kazanmanın en zor aşama olduğuna ikna oldum. Bir kez kazandıktam somra yeniden bu başarıya ulaşmak kolay olacak." ifadelerini kullandı.