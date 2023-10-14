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  • Kylian Mbappe'den bir rekor daha! Michel Platini'yi geride bıraktı
Spor

Kylian Mbappe'den bir rekor daha! Michel Platini'yi geride bıraktı

EURO 2024 kapsamında Hollanda ile karşı karşıya gelen Fransa, rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 2 gol atan Kylian Mbappe, Fransız efsane Michel Platini'yi geçerek milli takımdaki gol sayısını 42'ye yükseltti.

IHA14 Ekim 2023 Cumartesi 12:40 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den bir rekor daha! Michel Platini'yi geride bıraktı
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Fransa, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Hollanda'yı 2-1 mağlup etti. Mücadelede 2 gol kaydeden 24 yaşındaki yıldız futbolcu Kylian Mbappe, Fransız efsane Michel Platini'yi geçerek milli takımda gol sayısını 42'ye yükseltti.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan Fransa, 6'da 6 yaparak gruptan çıkmayı garantiledi. Mücadelenin 7. ve 53. dakikalarında 2 gol kaydeden 24 yaşındaki futbolcu Kylian Mbappe, milli takım ile toplamda 42 gole ulaştı. Mbappe, bu sonuçla birlikte Fransız efsane Michel Platini'yi geride bırakarak en golcü 4. Fransız futbolcu oldu. Listede 54 golle zirvede Olivier Giroud bulunurken, onu 51 golle Thierry Henry, 44 golle ise Antoine Griezmann takip ediyor.

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