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Spor

Kylian Mbappe'den büyük vefa!

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe sözleşmesinde son sezona girmişken, kulübün kendisine borçlu olduğu dev bir primden vazgeçti.

16 Kasım 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den büyük vefa!
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Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonununa bitecek Kylian Mbappe, kulübün kendisine borçlu olduğu dev bir primden vazgeçti.

80 MİLYON EURO

2022 yılında sözleşmesini 2 seneliğine uzatan ve bu sözleşmeyi uzattığından dolayı sadakat bonusu kazanan Kylian Mbappe, PSG ile anlaşarak bu alacağından vazgeçti.

Kylian Mbappe bu feragatla beraber toplamda 80 milyon euro'luk bonustan vazgeçmiş oldu.

PARİS İMZALAMAK İSTİYOR

RMC Sport'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, 24 yaşındaki Fransız santrforu Kylian Mbappe ile tekrardan sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Son zamanlarda çıkan Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istememesi haberlerinden sonra Kylian Mbappe'nin kaderi kendi ellerinde kaldı.

15 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 15 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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