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Spor

Kylian Mbappe'den inanılmaz istatistik

Paris Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, iç sahada gol attığı karşılaşmaların hepsini kazandı. İşte detaylar...

19 Şubat 2023 Pazar 18:08 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den inanılmaz istatistik
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Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 24. haftasında Lille'i 4-3 yendi. Başkent ekibinin gollerini 11 ve 87'de Mbappe, 17'de Neymar ve 90+4'te serbest vuruştan Messi kaydetti.

Puanını 57 yapan PSG liderliğini sürdürdü. Karşılamada 2 gol atan Kylian Mbappe ise tarihe geçti.

PSG kariyerinde 198 gole ulaşan Kylian Mbappe iç sahada inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

Fransız oyuncu PSG formasıyla Parc des Princes Stadyumu'nda gol attığı 52 maçı da kazandı.

Kylian Mbappe bu sezon 27 maçta 25 gol attı ve 6 asist yaptı. Ligue 1'de gol krallığı yarışında ise Lille'in kanadalı forveti Jonathan David ile on beşer golle zirveyi paylaşıyor.

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