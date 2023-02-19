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Spor

Kylian Mbappe'den Neymar açıklaması

Bayern Münih maçı sonrası yaptığı konuşmayla gündem olan Kylian Mbappe, yaptığı konuşmada Neymar'ı kastetmediğini açıkladı.

19 Şubat 2023 Pazar 18:39 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den Neymar açıklaması
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih ile karşılaşan ve Parc des Princes'te 1-0 kaybeden PSG'de maç sonu Kylian Mbappe sert açıklamalar yaptı.

Fransız yıldız maçın ardından verdiği röportajda daha iyi beslenmeleri ve uyku saatlerine dikkat etmeleri gerektiğini söylemişti. Mbappe'nin bu açıklamalasından sonraki gün Neymar'ın geç saatlerde eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları paylaşılmıştı.

Kylian Mbappe, Lille ile oynanan ve 4-3 kazanılan maçın ardından Bayern Münih ardından söylediği sözlere açıklık getirdi.

"Kimseye saldırmadım." diyen Mbappe, "Daha iyi uyumalıyız ve beslenmeliyiz dediğimde Neymar'ı işaret etmedim. Umarım sakatlığı ciddi değildir. Çabuk dönmesini umuyorum, ona ihtiyacımız var." açıklamalarında bulundu.

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