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Spor

Kylian Mbappe'den PSG'ye kötü haber!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de yıldız oyuncu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 18:12 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den PSG'ye kötü haber!
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Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

PSG Kulübü, Montpellier'yi deplasmanda 3-1 yendikleri maçta sakatlanan Mbappe'nin sol arka adalesinde kas hasarı tespit edildiğini açıkladı. Golcü futbolcunun takıma dönüşünün 3 hafta süreceği belirtildi.

Leo Leroy'nın müdahalesiyle sakatlanan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, karşılaşmanın 21. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Fransa Kupası'nda Olimpik Marsilya ve Ligue 1'de Toulouse, Monaco, Lille maçlarını kaçırması beklenen Mbappe, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya ekibi Bayern Münih'i ağırlayacakları 14 Şubat'taki ilk karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Bu sezon PSG formasıyla 26 maça çıkan Mbappe, 25 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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