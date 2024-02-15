Kylian Mbappe'den PSG'ye veda!

Geleceği merak konusu olmaya devam eden Kylian Mbappe, son kararını verdi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre; Kylian Mbappe, Nasser al-Khelaifi'ye sezon sonunda PSG'den ayrılacağını bildirdi.

Fransız yıldız, PSG Başkanı ile görüşerek takımdan ayrılacağını net bir dille ilettiği ifade edildi.

FAVORİ REAL MADRID

Öte yandan Mbappe'nin henüz bir takımla sözlü anlaşmaya varmadığı ancak Real Madrid'in favori olduğu ifade edildi.

PSG formasıyla 290 maça çıkan Fransız oyuncu, 243 gol ve 105 asist yaptı.

LİVERPOOL DA YAKIN TAKİPTE

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un da Fransız yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için Real Madrid ile yarış içine gireceği iddia edildi.