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Spor

Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması

Ligue 1 ekiplerinden Paris-Saint-Germain forması giyen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

AA13 Haziran 2023 Salı 19:02 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den Real Madrid açıklaması
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İddialara sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yanıt veren Fransız forvet, "Yalanlar... Her zaman aynı şeyler. Yalan ne kadar büyük olursa, o kadar inandırıcı duruyor. Önceden de söylediğim gibi, çok mutlu olduğum PSG'de gelecek sezon devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

PSG'ye 2017'de Monaco'dan transfer olan 24 yaşındaki oyuncunun kontratı, gelecek sezon sona erecek. Sözleşmede, tarafların onaylaması halinde bir yıllık opsiyon da yer alıyor.

Fransa basınında yer alan haberlerde, Real Madrid'in, Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi takımlarından El-İttihad'a transfer olan Karim Benzema'nın boşluğunu Mbappe ile doldurmayı planladığı öne sürülüyordu.

PSG formasıyla 260 maçta 212 gol ve 98 asiste imza atan Mbappe, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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