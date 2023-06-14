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Spor

Kylian Mbappe'den Real Madrid sözleri

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, İtalyan basınına konuştu. Mbappe, Real Madrid transferi dedikodularına ve sözleşme tartışmalarına nokta koydu.

14 Haziran 2023 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
Kylian Mbappe'den Real Madrid sözleri
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Paris Saint-Germain'in yıldız ismi Kylian Mbappe, İtalyan basınına bir röportaj verdi.

Fransız yıldız, takımdan ayrılacağı iddiaları için, "Ne satılmayı ne de Real Madrid'e gitmeyi istedim. Sadece sözleşmede ön görülen ek yılı aktif hale getirmek istemediğini söyledim. PSG ile bir uzatma hakkında hiç konuşmadık ama gelecek sezon burada kalacağım için mutluyum" sözlerini sarf etti.

Mbappe sözlerine, "En üst düzeyde benim gibi yarışmacı bir oyuncu için hedef tüm şampiyonlukları kazanmaktır. Er ya da geç bedelini ödeyeceğimiz eksikliklerimiz olduğunu biliyorduk. Her sezon yaptığımız hatalardan ders çıkarmalıyız, bunları her seferinde tekrarlamamalıyız. Bunlar boş sözler değil. Ancak bireysel olarak son birkaç yıldır kendimi yüksek seviyede tuttum. Her zaman zirvede kalmak için ilerlemeye devam etmek istiyorum" diye devam etti.

Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istediğini söyleyen Mbappe, "Herkes Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ister ancak sürekli talepkar olmalısınız, aksi takdirde size hiçbir şeyin önceden yazılmadığını hatırlatacak bir takım her zaman vardır. Çok az insan Inter'in finale çıkabileceğini düşünüyordu ama sonunda kazanmaya çok yaklaştılar. Diğerlerinden daha iyi olmak için çok çalışmalısınız" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, takımdan ayrılan Lionel Messi için, "Futbol tarihinin potansiyel olarak en iyi oyuncusundan bahsediyoruz. Messi gibi birinin ayrılması asla iyi bir haber değildir. Şahsen, neden bu kadar insanın onun gitmesine bu kadar sevindiğini anlamıyorum. Messi'den bahsediyoruz. Ona saygı duyulması gerekiyor ama Fransa'da hak ettiği saygıyı göremedi. Bu utanç verici ama böyle oldu. Onun yerini doldurmak için elimizden geleni yapmalıyız" şeklinde konuştu.

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