Kylian Mbappe'den transfer açıklaması!

Paris Saint-Germain'in, Toulouse ile oynadığı Süper Kupa maçında bir gol atarak karşılaşmanın yıldızı olan Kylian Mbappe maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sezon sonunda serbest kalan ve PSG tarihinin en golcü oyuncusu unvanını alan Kylian Mbappe, geleceği hakkında henüz bir karar vermediğinin garantisini verdi.

İŞTE KYLİAN MBAPPE'NİN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI:

"Eve kupayla döndüğümüz için mutluyuz. Bu yıl için çok motiveyim, bu çok önemli. Kazanmamız gereken şampiyonluklar var. Henüz geleceğimle ilgili kararımı vermedim. Başkan Nasser Al-Khelaıfi ile bu yaz yaptığım anlaşmayla ne olursa olsun, tüm tarafları korumayı başardık, kulübün huzurunu önümüzdeki zorluklara karşı korumayı başardık."

REAL MADRID VE LIVERPOOL

Son zamanlarda çıkan haberlere göre Kylian Mbappe için 2 sezondur peşinde olan Real Madrid ve İngiliz devi Liverpool'un adı sık sık anılmaya başladı.

23 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Paris Saint-Germain ile 23 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 22 gol, 2 asistlik skor kaktısı sağladı.