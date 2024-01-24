Kylian Mbappe'nin yeni adresi belli oldu! Resmen açıklandı...

Fransa ekibi Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kulübüyle olan sözleşmesinde son sezona giriyor. Yıldız futbolcunun başarılı performansıyla birçok dünya kulübünü peşine taktı. Hakkında birçok spekülasyon dolaşan ünlü oyuncu, son kararını verdi.

KYLIAN MBAPPE İMZAYI ATIYOR

İspanyol devi Real Madrid, uzun zamandır yıldız golcünün peşindeydi. Daha önce de başarılı futbolcuya talip olan İspanyol ekibi, bu sefer transferi noktaladı. İspanyol basınının haberine göre; Kylian Mbappe, eflatun beyazlılara imza atacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon PSG formasıyla 26 maça çıkan Mbappe, 28 gol 6 asistlik performans sergiledi. Dünyaca ünlü yıldızın piyasa değeri ise 180 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi