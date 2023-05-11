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Spor

La Liga Başkanı Javier Tebas: Messi için henüz yeşil ışık yakmadım

La Liga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın mali durumu ve Lionel Messi'nin transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

11 Mayıs 2023 Perşembe 21:35 - Güncelleme:
La Liga Başkanı Javier Tebas: Messi için henüz yeşil ışık yakmadım
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LaLiga Başkanı Javier Tebas, Barcelona'nın mali durumu ve Lionel Messi'nin transferi için konuştu.

Tebas açıklamasında, Busquets'in ayrılığı Messi'nin kaydedilebilmesi için bir başlangıç olsa da henüz bu transferin gerçekleşmesi için onay vermediğini belirtti.

LaLiga Başkanı Javier Tebas: "Sergio Busquets'in ayrılması, Lionel Messi'nin geri dönebilmesi için bir başlangıç. Barcelona'nın yürümesi gereken çok yol var." ifadelerini kullandı.

LaLiga Başkanı ayrıca, "Henüz yeşil ışık yakmadım. Barcelona'nın mali kontrolü devam edecek." açıklamasını yaptı.

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