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Spor

La Liga'da Enes Ünal fırtınası! ''Villarreal'in büyük talihsizliği''

Enes Ünal, son dönemde yükselişe geçen form grafiğiyle İspanya'da konuşulmaya devam ediyor. İspanyol basınına göre Getafe'nin en büyük kozu olarak gösterilen Enes Ünal'ın yükselen performansı, yarın Madrid temsilcisiyle karşılaşacak Villarreal açısından büyük sorun olacak.

Star Gazetesi26 Şubat 2023 Pazar 12:03 - Güncelleme:
La Liga'da Enes Ünal fırtınası! ''Villarreal'in büyük talihsizliği''
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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) temsilcisi Getafe'de forma giyen Enes Ünal, son haftalarda formda futboluyla takımının en büyük gol umudu oldu. Türk futbolcunun performansından İspanyol basınında övgüyle bahsediliyor.

ENES ÜNAL'IN TAKIMI GETAFE LA LİGA'DA ZOR DURUMDA

La Liga'nın 23. haftasında yarın La Ceramica Stadı'nda Villarreal'i konuk edecek olan Madrid ekibi, kümede kalma mücadelesi veriyor. Quique Sanchez Flores teknik direktörlüğündeki Getafe, her ne kadar ligde zor durumda olsa da kalitesi tartışılmaz bir oyuncu kadrosuna sahip.

GETAFE'Yİ ENES ÜNAL KÜMEDE TUTACAK!

İspanyol basınında yapılan yorumlara göre; bu oyuncular arasında en öne çıkan isim ise Enes Ünal. Türk golcünün, Getafe'nin küme düşmesini önlemek için takımın temel taşlarından birisi olduğu ifade edildi.

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SEZONUN EN FORMDA DÖNEMİNDE

25 yaşındaki futbolcunun sezonun en formda dönemlerinden birisini yaşadığı vurgulanırken, yarın La Ceramica'ya gelecek olan Enes'in eski takımı Villarreal adına ise bu durumun bir talihsizlik olduğu belirtildi!

"BİR KEZ DAHA EN İYİ HALİNİ GÖSTERDİ"

Haberde Enes Ünal'ın sezona biraz endişe verici bir şekilde başlasa da daha sonra toparlandığı hatırlatılarak, "Son oynanan Valencia maçında gol atamadı ancak bir kez daha en iyi halini gösterdi" ifadeleri kullanıldı.

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GETAFE'NİN EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUSU

Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 8 gol atarken, 5 kez de asist yaptı. Enes ligde attığı 7 golle takımının en çok gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Star Gazetesi

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