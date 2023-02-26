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Spor

Halil Umut Meler neden ''4'' işareti yaptı? MHK'nin yeni kararı çok tartışılır

Fenerbahçe - Konyaspor maçında Mame Diouf'un gördüğü sarı kart öncesi hakem Halil Umut Meler'in '4' işareti yapmasının nedeni merak konusu oldu. Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlere verdiği yeni direktifi anlatınca olay açıklığa kavuştu.

26 Şubat 2023 Pazar 09:41 - Güncelleme:
Halil Umut Meler neden ''4'' işareti yaptı? MHK'nin yeni kararı çok tartışılır
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Süper Lig'de 23. haftanın erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 4-0 mağlup etti. Çift sarı karttan kırmızı kartla oyundan atılan Konyaspor'un golcüsü Mame Diouf'un gördüğü ilk sarı kart öncesinde hakem Halil Umut Meler'in "4" işareti yapması ise kafaları karıştırdı.

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beIN Sports'ta yayınlanan "Trio" programında hakem yorumcusu Deniz Çoban, Meler'in bu hareketinin ve verdiği sarı kartın gerekçesini açıkladı. İşte Çoban'ın sözleri...

MHK'DAN HAKEMLERE YENİ DİREKTİF

"Maçın 11. dakikasında Mame Diouf'un 4 kere itiraz etme durumu yok, 4 kere ihlali yok. Niye bu 4 işaretini kullandı diye bakarken Merkez Hakem Kurulu, bu seminerde hakemlere bir uygulama direktifi vermiş."

"HAKEME İTİRAZA GELEN 4. OYUNCU CEZALANDIRILIR"

"Uygulama direktifi diyor ki; hakemin etrafını çeviren oyuncular hakkında 3'ten fazla oyuncu itiraza geldiği zaman yani 4 olduğu zaman cezalandırılması gerekiyor."

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ORTA HAKEM CEZALANDIRMAZSA AVAR RAPOR YAZACAK

"Eğer sahada hakem bunu cezalandırmazsa AVAR'ın, '35. dakikada 4 kişi itiraza geldi, 42. dakikada 5 kişi itiraza geldi, 58. dakikada 4 kişi itiraza geldi' diye raporlayıp maçtan sonra hakeme vereceği, hakemin de bunu raporuna yazacağı, sahada oyuncu cezalandırılmazsa maçtan sonra federasyon tarafından para cezasına çarptırılacağı anlatılmış hakemlere."

"BU, EVRENSEL İLKELERE UYGUN MUDUR?"

"Burada Halil Umut Meler; '3 kişi itiraz ediyordu sen 4. olarak geldin' diyor ve kart gösteriyor. Ciddi tartışma yaratacak bir konu. Çünkü biz de uygulama talimatı ne şekilde verildi hakemlere öğrenemedik. Nasıl uygulayacaklar, nasıl saracaklar? Her 4. kart mı görecek? Bundan sonra görmediği zaman ne olacak? Bu, evrensel ilkelere uygun mudur?"

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