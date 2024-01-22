İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2024 Pazartesi / 12 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2411
  • EURO
    32,9689
  • ALTIN
    1967.06
  • BIST100
    8053.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

La Liga'da zirvenin sahibi Girona

Girona, İspanya La Liga'ya damgasını vurmaya devam ediyor. Ligde 21 hafta sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 52 puan toplayan Girona, Real Madrid'in önünde maç fazlasıyla zirvede yer alıyor.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 12:46 - Güncelleme:
La Liga'da zirvenin sahibi Girona
ABONE OL

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Girona, konuk ettiği Sevilla'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. Girona, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç eksiği bulunan Real Madrid'in 1 puan önünde 52 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üçerine çekmeyi başaran Teknik Direktör Michel'in öğrencileri, 1 maç eksiği bulunan Barcelona'nın 8, 2 maç eksiği olan Atletico Madrid'in 14 puan önünde yer alıyor.

ARTEM DOVBYK'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sezon başında takıma katılan Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk, Girona'da ilk senesinde kariyer sezonunu geçiyor. Dovbyk, 20'si La Liga, 2'si Kral Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 24 maçta forma giyerken, 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son Sevilla mücadelesinin 13, 15 ve 19. dakikalarında attığı gollerle birlikte kendisi adına sezonun ilk hat-trick'ine de imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.