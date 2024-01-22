La Liga'da zirvenin sahibi Girona

İspanya La Liga'nın 21. haftasında Girona, konuk ettiği Sevilla'yı 5-1'lik skorla mağlup etti. Girona, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak maç eksiği bulunan Real Madrid'in 1 puan önünde 52 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri üçerine çekmeyi başaran Teknik Direktör Michel'in öğrencileri, 1 maç eksiği bulunan Barcelona'nın 8, 2 maç eksiği olan Atletico Madrid'in 14 puan önünde yer alıyor.

ARTEM DOVBYK'İN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR



Sezon başında takıma katılan Ukraynalı santrfor Artem Dovbyk, Girona'da ilk senesinde kariyer sezonunu geçiyor. Dovbyk, 20'si La Liga, 2'si Kral Kupası ve 2'si Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplamda 24 maçta forma giyerken, 15 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 26 yaşındaki futbolcu, ligde oynadıkları son Sevilla mücadelesinin 13, 15 ve 19. dakikalarında attığı gollerle birlikte kendisi adına sezonun ilk hat-trick'ine de imza attı.